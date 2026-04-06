Sabato a Rovigo, presso Palazzo Roncale, Vittorio Sgarbi ha visitato una mostra dedicata allo scrittore e poeta del Delta del Po. L’evento ha avuto come protagonista anche la figura di Gian Antonio Cibotto, ricordato attraverso le esposizioni all’interno della mostra. La visita si inserisce nel calendario di iniziative culturali della città, con un’attenzione particolare alle opere e alla figura di Cibotto.

Rovigo, 5 aprile 2026 – Sabato, a Rovigo, a Palazzo Roncale, Vittorio Sgarbi ha visitato la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio Cibotto, poeta del Delta del Po. Vittorio Sgarbi e Toni Cibotto si conobbero alla fine degli anni ‘70, quando il critico d’arte era sovrintendente a Venezia. Hanno collaborato a diverse mostre e iniziative, e anche a un’opera fondamentale, L’inventario dei beni artistici e storici del Polesine, poi pubblicato da Marsilio nel 1988. Recentemente, alla ripubblicazione presso la Nave di Teseo, di Cronache dell’alluvione, Vittorio Sgarbi ha scritto nella prefazione: "Un libro corale e insostituibile,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Sgarbi a Rovigo per la mostra dedicata a Gian Antonio Cibotto

Vittorio Sgarbi a Rovigo per la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio CibottoIeri, a Rovigo, a Palazzo Roncale, Vittorio Sgarbi ha visitato la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio Cibotto, poeta del Delta del Po.

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