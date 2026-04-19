Dalle lampade della Kartell alle poltrone di Kita fino al cavatappi "Arlecchino" di Alessi. La mostra " Radici e visioni - Il design che ha cambiato il mondo " raccoglie alcuni degli oggetti più iconici del design degli ultimi decenni. L’esposizione, a cura di Rosanna Galli, organizzata dalla sezione locale di Confcommercio in collaborazione col Comune e il periodico "Il Melegnanese", sarà visitabile dal 21 al 26 aprile nelle sale del castello di Melegnano. L’esposizione, aperta al pubblico nella stessa settimana in cui la Fiera di Milano ospiterà il Salone del mobile, conta una cinquantina di pezzi tra sedie, lampade, accessori e sistemi componibili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Castello di Melegnano i pezzi di design italiano che hanno fatto la storia

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