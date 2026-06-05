Morto mentre cerca di far benzina la tragedia alla stazione di servizio
Un uomo è morto poco dopo aver cercato di fare benzina alla stazione di servizio Eni di via Leonardo Da Vinci, verso le 21. Si è sentito male mentre era al distributore e, pochi istanti dopo, è deceduto. La salma è stata trovata a terra, vicino alle pompe. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Si è sentito male mentre cercava di far rifornimento e di lì a poco il decesso. E' la tragedia che si è consumata presso la stazione di servizo Eni Station di via Leonardo Da Vinci a Marcianise verso le 21.30 di ieri, 4 giugno.L'uomo si stava servendo alla pompa self service qunado ha accusato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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