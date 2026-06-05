Morto mentre cerca di far benzina la tragedia alla stazione di servizio

Notizia in breve

Un uomo è morto poco dopo aver cercato di fare benzina alla stazione di servizio Eni di via Leonardo Da Vinci, verso le 21. Si è sentito male mentre era al distributore e, pochi istanti dopo, è deceduto. La salma è stata trovata a terra, vicino alle pompe. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.