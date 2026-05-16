La tragedia di Vasile Cosmaschi il 52enne morto mentre lavorava nei boschi
Una tragedia si è verificata nei boschi sopra Temù, in provincia di Brescia, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro. La vittima, originaria della Romania e residente in provincia di Brescia, lavorava in quella zona al momento dell’incidente. L’incidente ha coinvolto l’uomo durante le attività di lavoro nei boschi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. L’evento ha coinvolto anche le regioni del Trentino e della Romania.
Una tragedia drammatica quella che colpisce il Trentino, la provincia di Brescia e la Romania. È quella di Vasile Cosmaschi, il 52enne di Commezzadura morto mentre lavorava nei boschi sopra Temù, in provincia di Brescia. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Travolto da un tronco mentre lavora nei boschi: così è morto Vasile CosmaschiSi chiamava Vasile Cosmaschi, aveva 52 anni e viveva a Commezzadura, in provincia di Trento, l’uomo morto mentre lavorava nei boschi sopra Temù.
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Operaio trentino di 52 anni muore travolto da una pianta nel Bresciano. La vittima è Vasile Cosmaschi, di Commezzadura, che era impegnato in lavori di abbattimento e potatura di alberi. https://www.ladige.it/attualita/2026/05/15/operaio-muore-travolto-da-pia facebook