La tragedia di Vasile Cosmaschi il 52enne morto mentre lavorava nei boschi

Una tragedia si è verificata nei boschi sopra Temù, in provincia di Brescia, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro. La vittima, originaria della Romania e residente in provincia di Brescia, lavorava in quella zona al momento dell’incidente. L’incidente ha coinvolto l’uomo durante le attività di lavoro nei boschi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. L’evento ha coinvolto anche le regioni del Trentino e della Romania.

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