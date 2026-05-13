Caso Pantani Procura di Trento chiede archiviazione su stop al Giro del 1999 e la morte | Fu lasciato solo

La Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulla morte di un noto ciclista avvenuta nel 2004. La richiesta si basa sulla motivazione che l’atleta fu lasciato senza supporto nel periodo precedente il decesso. L'indagine riguardava anche il suo coinvolgimento nel 1999 in un episodio legato al Giro d’Italia, che portò a uno stop temporaneo. Nessun nome è stato reso noto nelle documentazioni ufficiali.

La Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione per l'indagine sulla morte di Marco Pantani avvenuta nel 2004, concludendo che avvenne perché "Il Pirata fu lasciato solo". Stop alle indagini anche sulla "presunta associazione a delinquere di stampo mafioso" relativa al Giro d'Italia 1999 a seguito dei fatti di Madonna di Campiglio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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