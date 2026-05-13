La Procura ha richiesto l’archiviazione del caso riguardante il ciclista deceduto, sostenendo che non ci siano prove sufficienti. Nuovo fascicolo aperto con tre persone indagate, senza dettagli sui loro ruoli. Si indaga anche sulla possibile influenza delle scommesse clandestine sui controlli effettuati all’atleta. La decisione finale spetta ora al giudice, che valuterà la richiesta di archiviazione.

? Domande chiave Chi sono i tre indagati coinvolti nel nuovo fascicolo della Procura? Come avrebbero potuto le scommesse clandestine influenzare il controllo di Pantani? Perché le testimonianze di Vallanzasca non sono state sufficienti per condannare? Quali prove mancano per collegare la camorra alla morte del campione??? In Breve Indagine magistrata Patrizia Foiera su controllo ematocrito del 5 giugno 1999. Oltre 70 deposizioni raccolte tra cui quella di Renato Vallanzasca. Ipotesi scommesse cl .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pantani: la Procura chiede l’archiviazione per mancanza di prove

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