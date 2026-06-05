Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le indagini sulla morte di Hossain Sakil, il giovane lavoratore bangladese di 26 anni deceduto il 29 maggio all’ospedale Moscati di Avellino dopo il grave incidente verificatosi nell’area 7 del Comune di Lioni. Nel pomeriggio di oggi il sostituto procuratore Chiara Guerriero conferirà l’incarico ai consulenti che dovranno eseguire l’esame autoptico. L’accertamento medico-legale dovrà chiarire definitivamente il nesso tra le lesioni riportate dal giovane e il successivo decesso. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori del Commissariato di Polizia di Sant’Angelo dei Lombardi, Sakil sarebbe rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre operava nei pressi della giostra denominata “Altalena e Barche Giganti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morte di Sakil, oggi l’autopsia mentre cresce la mobilitazione solidale

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