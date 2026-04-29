Gli ultimi sondaggi politici mostrano un leggero calo nei consensi per il partito di governo, mentre il partito di opposizione mantiene una posizione stabile. Un altro partito registra un lieve aumento dei voti, seppur di poco, rispetto alle rilevazioni precedenti. Le variazioni sono minime e riguardano le principali forze politiche, senza grandi scossoni nei dati complessivi.

Gli ultimi sondaggi politici registrano solo piccole scosse di assestamento, o sostanziale stabilità, nei principali partiti. Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, cede il -0,2% e va al 29,1%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein è stabile al 21,6%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna il +0,1% e si porta al 12,5%. Come vedremo, questa settimana solo la Lega subisce qualche movimento più forte. Chi sale e chi scende negli ultimi sondaggi politici. Questa pagina contiene le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che evidenziano chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici oggi, Meloni in lieve calo mentre Schlein è stabile e Conte cresce di poco

SONDAGGIO SWG TG LA7 DEL 23 MARZO: MELONI DOMINA, PD IN DIFFICOLTÀ – GLI ALTRI NON NE APPROFITTANO!

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Tornano gli ultimi sondaggi politici. Di seguito i dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana che mostrano chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti politici rispetto a una settimana fa, in base alle ril - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: chi è in vantaggio tra il governo Meloni e il Campo Largo delle opposizioni, verso il 2027 tra coalizioni e variabili x.com