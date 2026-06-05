Morte del piccolo Domenico | i periti acquisiscono nuovi atti
Il collegio peritale incaricato dal gip di Napoli ha richiesto l’acquisizione di nuovi atti nell’ambito dell’incidente probatorio sul decesso di un bimbo di quasi due anni. La richiesta riguarda atti aggiuntivi nel procedimento per omicidio colposo in concorso. I periti stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della morte del piccolo. La procedura si svolge sotto il coordinamento del gip, che ha disposto l’incidente probatorio.
Richieste di nuove acquisizioni di atti da parte del collegio peritale incaricato dal gip di Napoli, Mariano Sorrentino, dell' incidente probatorio disposto nell'ambito del procedimento giudiziario relativo all'omicidio colposo in concorso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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