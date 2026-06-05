Morte del piccolo Domenico | i periti acquisiscono nuovi atti

Notizia in breve

Il collegio peritale incaricato dal gip di Napoli ha richiesto l’acquisizione di nuovi atti nell’ambito dell’incidente probatorio sul decesso di un bimbo di quasi due anni. La richiesta riguarda atti aggiuntivi nel procedimento per omicidio colposo in concorso. I periti stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della morte del piccolo. La procedura si svolge sotto il coordinamento del gip, che ha disposto l’incidente probatorio.