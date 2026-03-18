Morte del piccolo Domenico due medici indagati anche per falso

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati nel corso delle indagini sulla morte di Domenico, il bambino che aveva ricevuto un cuore danneggiato durante un intervento all’ospedale Monaldi di Napoli. Le autorità stanno esaminando anche l’ipotesi di falso, senza ancora formulare accuse formali. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore sanitario e tra le famiglie coinvolte.

Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli. C’è un ulteriore capo d’accusa per due medici coinvolti nella tragedia, che ora sono indagati anche per falso. La procura di Napoli contesta anche il reato di falso a due dei sette medici già indagati per la morte del bambino. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni: per entrambi è stata chiesta al Gip una misura interdittiva di sospensione dall’esercizio della professione medica e verranno ascoltati a fine mese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Morte del piccolo Domenico, due medici indagati anche per falso Articoli correlati Modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo , il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una... Morte del piccolo Domenico, due chirurghi indagati anche per falso. “Modificata la cartella clinica”Napoli, 18 marzo 2026 – Si aggiunge anche il reato di falso in cartella clinica per due dei medici indagati per la morte del piccolo Domenico... Domenico, modifiche alla cartella clinica del bimbo: due medici indagati anche per falso Altri aggiornamenti su Morte del piccolo Domenico due medici... Temi più discussi: Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Morte del piccolo Domenico, la difesa della chirurga punta il dito su Bolzano; La morte del piccolo Domenico: faro su ghiaccio e qualità dell'acqua a Bolzano; È sempre Cartabianca: Domenico, l'indagine si allarga: in studio i genitori Video. Morte del piccolo Domenico, due chirurghi indagati anche per falso. Modificata la cartella clinicaAlla procura di Napoli risulterebbero modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli e dell'inizio dell'espianto dell'organo malato. Per i due è stata chiesta la sospensione dell’eserciz ... quotidiano.net Morte Domenico: Oppido e Bergonzoni indagati anche per falsoSi aggravano le posizioni del cardiochirurgo e della seconda operatrice del Monaldi: avrebbero modificato la cartella clinica del bambino ... rainews.it #Napoli La morte del piccolo Domenico Caliendo (2 anni). La cartella clinica secondo gli inquirenti sarebbe stata modificata dopo il trapianto di cuore. Due medici indagati per falso. Chiesta per entrambi la misura interdittiva. - facebook.com facebook Morte del piccolo Domenico: stop a trapianti pediatrici al Monaldi dopo l'ispezione nell'azienda ospedaliera. Il Governatore Fico: "Quadro più critico del previsto, necessari interventi strutturali". di Nicolò Pompei x.com