È durato poco più di due ore l'interrogatorio di garanzia a cui è stata sottoposta la cardiochirurga coinvolta nel caso della morte del bambino. L'incontro si è svolto nel rispetto delle procedure previste e ha riguardato gli aspetti tecnici e sanitari legati all'intervento che ha portato alla morte del piccolo. La professionista è stata ascoltata in un ambiente protetto, senza ulteriori dettagli sulla testimonianza o sui contenuti discussi.

Tempo di lettura: < 1 minuto È durato poco più di due ore l’interrogatorio bis preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per omicidio colposo e falso in relazione alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto al termine di un calvario scaturito da un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Con lei in questa tranche dell’inchiesta per falso è indagato anche Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito il trapianto insieme a Bergonzoni e attualmente sotto interrogatorio. All’uscita dal palazzo di giustizia l’avvocato difensore di Bergonzoni, Vincenzo Maiello, non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a dire: ‘Lasciatemi riflettere’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morte del piccolo Domenico, interrogata per 2 ore la cardiochirurga Bergonzoni

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