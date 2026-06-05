Morte del collaudatore sulla pista Ntc | gli indagati scendono a cinque più la società

Quattro persone e una società sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del collaudatore di 30 anni avvenuta il 21 febbraio nel circuito del Nardò technical center. Le indagini si sono concluse, riducendo il numero di soggetti coinvolti rispetto alla fase iniziale, quando erano stati iscritti più indagati. La procura sta ora valutando gli atti raccolti per eventuali ulteriori sviluppi.

NARDÒ – Il cerchio si restringe. Le indagini sulla morte di Mattia Ottaviano, il collaudatore trentaseienne di Tuglie deceduto il 21 febbraio 2024 nell’anello dell’alta velocità del Nardò technical center, si sono chiuse con un numero di indagati inferiore rispetto a quello della fase iniziale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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