La Procura di Roma ha ampliato le indagini sulla società coinvolta nella gestione di un ristorante in via Tuscolana, di cui l’ex sottosegretario alla Giustizia aveva già rivenduto le sue quote. Gli investigatori sospettano che Mauro e Miriam Caroccia abbiano reinvestito denaro proveniente dal clan Senese. L’indagine riguarda anche la possibile connessione tra i fondi e attività illecite legate alla criminalità organizzata.

Si allarga l’inchiesta della Procura di Roma sulla società ‘Le 5 Forchette’ che gestiva il ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’ di via Tuscolana a Roma e di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (non indagato), che ha poi rivenduto le sue quote. Leggi anche: Terremoto in via Arenula, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni invita a lasciare anche Santanchè, che (per ora) resiste. M5S: “Crolla il castello di vergogna al ministero della Giustizia”. Stando a quanto riporta l’ Ansa, dalle carte dell’indagine della Dda di Roma sarebbero emersi nuovi elementi a carico di Mauro e Miriam Caroccia, già indagati nel procedimento, in quanto avrebbero “trasferito e reinvestito” nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Si allarga l’indagine sulla società di cui è stato socio l’ex sottosegretario Delmastro. Per la Procura di Roma gli indagati Mauro e Miriam Caroccia avrebbero “reinvestito soldi del clan Senese”

Articoli correlati

Delmastro e il caso bisteccheria, “Mauro e Miriam Caroccia hanno reinvestito nel ristorante i soldi del clan Senese”Mauro e Miriam Caroccia hanno “trasferito e reinvestito” nella società di cui è stato azionista il sottosegretario Delmastro i proventi delle...

Delmastro valuta dimissioni: era entrato in società con la figlia di Mauro Caroccia, legato al clan SeneseCrollato l’argine dell’attesa del referendum e incassato il netto No alla riforma, Andrea Delmastro Delle Vedove sta valutando se dimettersi dal suo...

Tutti gli aggiornamenti su Si allarga l'indagine sulla società di...

Temi più discussi: Anarchici morti nell'esplosione, affidato l'incarico per autopsie. Caccia ai complici; Le 5 Forchette, la Dda segue i soldi tra Roma e Torino; Perquisizioni tra Difesa, Terna, Rfi e Polo Strategico Nazionale: la nuova inchiesta su Sogei scuote Roma; Con Sara e Sandrone, a testa alta, iniziativa a Roma per i due anarchici morti nell'esplosione al parco degli Acquedotti.

Difesa, su cosa sta indagando la Procura di RomaPerquisizioni delle Fiamme Gialle al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Psn nell'ambito di una indagine sviluppo di quella su Sogei ... startmag.it

Suicidio di Paolo Mendico, dopo oltre sei mesi si attende una svolta. La procura dei minori: «Indagine in evoluzione»A Roma si indaga sui compagni di classe per atti persecutori, mentre la procura di Cassino per istigazione al suicidio ... roma.corriere.it

La procura di Roma contesta all’ex socia del sottosegretario dimissionario, Miriam Caroccia, di aver ripulito i soldi del clan romano - facebook.com facebook

La procura di Roma sta indagando sull’ipotesi che alcuni imprenditori abbiano manipolato le gare di appalto di alcuni importanti enti e aziende pubbliche, corrompendo funzionari e dirigenti al loro interno x.com