Morte Gianvito Pascullo 8 indagati | malore dopo l’intervento inchiesta sulla morte del 17enne

È stata aperta un'inchiesta per la morte di un ragazzo di 17 anni, deceduto dopo un ricovero di alcuni giorni durante il quale ha subito due interventi chirurgici. Attualmente sono otto le persone indagate per omicidio colposo. La vicenda riguarda un malore che si sarebbe verificato dopo l’intervento, portando così alla tragica perdita del giovane.

Morte Gianvito Pascullo: aperta inchiesta, 8 indagati per omicidio colposo. Una morte improvvisa, dopo giorni di ricovero e due interventi chirurgici. Ora la Procura indaga e iscrive otto persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in ambito medico per la morte di Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo del Colle, in provincia di Bari, deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all’ospedale San Paolo. Il fascicolo è coordinato dalla pm Isabella Ginefra. Gli indagati sono medici e personale sanitario che hanno avuto in cura il ragazzo durante il ricovero: cinque ortopedici, due anestesisti e un infermiere. “Stava bene, poi il dolore improvviso”: le ultime ore prima della tragedia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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