A Pietracatella, si indaga sulla vicenda di madre e figlia avvelenate con la ricina durante le festività natalizie. Le due donne sono state ricoverate in ospedale e le autorità continuano le verifiche per stabilire come siano state esposte alla sostanza tossica. La famiglia ha chiesto rispetto e silenzio mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le indagini della procura di Larino, che ha aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato contro ignoti, proseguono senza sosta. Secondo quanto si apprende, sono più di cento le persone sentite dagli inquirenti ma adesso il cerchio sembra stringersi intorno a cinque: amici, familiari. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire relazioni, i movimenti, ogni cena e pasto consumato in quelle ultime ore decisive: i primi malori di Antonella e Sara sono comparsi dopo la cena del 23 dicembre, dov’era presente anche Gianni Di Vita, ex sindaco del paese, padre di Sara e marito di Antonella. La sorella più grande, Alice, era fuori per una pizza con gli amici.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pietracatella, viaggio nel paese di Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. «Chiediamo silenzio e rispetto»

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Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

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