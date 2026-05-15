Avvelenate con la ricina sentito il parroco di Pietracatella | aveva raccolto le confidenze di Antonella Di Ielsi

Nelle ultime ore è stato ascoltato in via ufficiale il parroco di Pietracatella, coinvolto nelle indagini relative alla morte di Antonella Di Ielsi e di sua madre Sara Di Vita, avvenute vicino al periodo natalizio. L’interrogatorio, durato circa tre ore, ha riguardato le confidenze che il sacerdote avrebbe raccolto dalla donna prima dei decessi. La vicenda ha suscitato grande attenzione, e le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È durato tre ore l’interrogatorio di don Stefano Fracassi, il parroco di Pietracalla, paese di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte per avvelenamenti di ricina nei giorni a ridosso di Natale. Potrebbe essere una figura chiave per le indagini: è stato proprio lui a celebrare il funerale delle due donne, a gennaio. Per questo motivo, Fracassi è stato sentito dalla Squadra mobile di Campobasso per la prima volta. Le condifenze di Antonella. Il duplice omicidio di Pietracatella rimane un’inchiesta contro ignoti. Ecco perchè gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti di Sara e Antonella prima della morte. 🔗 Leggi su Open.online

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