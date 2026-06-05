Un uomo morto di tumore dopo aver lavorato in una caserma con esposizione all’amianto. La figlia riceverà un risarcimento dal ministero della Difesa. Durante il servizio militare, aveva utilizzato materiali contenenti amianto senza conoscere i rischi. La causa legale ha portato alla condanna dell’ente pubblico al pagamento di un risarcimento. La vicenda riguarda la esposizione a sostanze nocive durante l’attività militare, che ha causato la malattia e la morte dell’uomo.

Milano, 5 giugno 2026 – Aveva servito lo Stato indossando la divisa, senza sapere che proprio quei luoghi, quei mezzi e quei materiali utilizzati ogni giorno durante il servizio militare di leva lo avrebbero condannato a morte. M.R., ex lagunare dell’Esercito Italiano, aveva svolto servizio negli anni ’60 in ambienti nei quali la presenza di amianto era diffusa: strutture, caserme, mezzi militari, dotazioni e materiali utilizzati quotidianamente senza adeguate protezioni e senza piena consapevolezza dei rischi per la salute. Ora il Tribunale di Milano, accogliendo un ricorso coltivato dai legali dell’Osservatorio Nazionale Amianto (Ona) ha riconosciuto un risarcimento di 400mila euro per la figlia, riconoscendo la responsabilità del ministero della Difesa anche per le sofferenze patite dalla donna per la malattia e la morte del genitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morì di tumore dopo l’esposizione all’amianto in caserma: il ministero della Difesa dovrà risarcire la figlia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex lagunare ucciso dall’esposizione all’amianto, il Tribunale di Milano condanna il ministero della Difesa a risarcire la figliaIl Tribunale di Milano ha condannato il ministero della Difesa a pagare più di 400.

Militare morto per tumore dopo una missione, ministero dovrà pagare 10 anni di vitalizi arretrati a moglie e figliaIl ministero della Difesa è stato condannato a versare dieci anni di vitalizi arretrati alla vedova e alla figlia di un maresciallo dell’Esercito,...

Temi più discussi: Morì di tumore dopo l’esposizione all’amianto in caserma: il ministero della Difesa dovrà risarcire la figlia; La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figlia; CASO BOTTARO: LA MAMMA MUORE DI TUMORE NON CURATO; Condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure e muore di tumore.

Circa 10 anni fa una ragazza morì di tumore senza cure, rifiutate da lei e i genitori in nome di una medicina alternativa (tra l'atro crudelissima), i genitori furono condannati. Oggi muore la madre. Anche lei per tumore, anche lei ha rifiutato ogni cura soffrendo se x.com

Morì di tumore dopo l’esposizione all’amianto in caserma: il ministero della Difesa dovrà risarcire la figliaLa sentenza: riconosciuto il nesso causale tra l’esposizione negli anni '60 durante il servizio militare e il decesso nel 2017 ... ilgiorno.it

La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figliaLeggi su Sky TG24 l'articolo La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figlia ... tg24.sky.it

A quelli che vogliono CONFRONTARE i loro genitori. Non Quando un SERPENTE ti morde - non gli chiedi spiegazioni. Trovi un modo per rimuovere il veleno dal tuo corpo. reddit