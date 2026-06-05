monza sogno echeverri trattativa per il prestito

Un giocatore di nome Echeverri è al centro di una trattativa per un prestito con il Monza. La società mira a rafforzare la rosa per competere nella massima serie. La notizia è stata confermata dopo la promozione in Serie A, ottenuta venerdì scorso, che ha spinto il club a cercare nuovi rinforzi. I dettagli della trattativa non sono stati ancora resi noti.

"Vogliamo creare una squadra competitiva", aveva detto l’ad del Monza, Mauro Baldissoni poco dopo la promozione in Serie A raggiunta venerdì scorso. Le parole dovranno essere seguite dai fatti, ma l’interesse che il club biancorosso sta mostrando per Claudio Echeverri è segno di una dirigenza con piani ambiziosi. Il trequartista argentino classe 2006 un anno fa era ritenuto tra i giovani più promettenti del panorama calcistico, con tanto di approdo al Manchester City. Ma in stagione ha faticato ad imporsi nei prestiti tra Leverkusen e Girona. E ora un nuovo prestito potrebbe essere la soluzione individuata dal ds Nicolas Burdisso, anche se la concorrenza appare altissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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