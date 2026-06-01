Bondo può tornare al Monza il Milan può cederlo di nuovo in prestito | CM

Warren Bondo potrebbe tornare al Milan dopo il prestito alla Cremonese, conclusosi con la retrocessione della squadra. La società rossonera sta valutando la possibilità di cederlo nuovamente in prestito. La Cremonese non ha esercitato il diritto di riscatto sulla base delle prestazioni del giocatore durante la stagione. Al momento, non sono state annunciate decisioni ufficiali riguardo al futuro del centrocampista.

Warren Bondo è pronto a tornare al Milan dopo il prestito alla Cremonese, un’esperienza non troppo fortunata, conclusasi con la retrocessione dei grigiorossi. Classe 2003, il centrocampista ha giocato la stagione appena conclusa a Cremona in prestito secco ed è pronto a tornare a Milanello, anche se la sua carriera dovrebbe proseguire altrove. Una decisione definitiva sul francese arriverà una volta che il Milan avrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma la sensazione è che Bondo cambierà ancora una volta squadra. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2003 potrebbe trasferirsi al Monza, squadra nella quale si è messo in mostra nel grande calcio, portando i rossoneri a spendere circa 10 milioni di euro per il suo cartellino nell’inverno del 2025. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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