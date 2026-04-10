In vista della prossima stagione, il club sta portando avanti negoziati per acquistare il calciatore polacco, con trattative ancora in corso. Mentre la squadra si prepara a tornare in Champions League, i dirigenti sono impegnati a pianificare le strategie per il futuro, lavorando su diversi aspetti della rosa e della struttura societaria. La trattativa con il calciatore rappresenta uno degli obiettivi principali in questa fase di mercato.

Mentre le componenti sportive come calciatori, allenatore e staff sono concentrati sull’obiettivo prefissato da inizio stagione, tornare in Champions League, i membri dirigenziali sono al lavoro per costruire il Milan del futuro. Sono diversi i nomi accostati ai rossoneri, tra cui quello di Robert Lewandowski, con il quale sembra esserci in corso una trattativa per portarlo a Milano. Un bomber con numeri da leggenda. Un attaccante generazionale, che ha segnato parte della storia calcistica moderna a suon di reti e giocate da campione. Dopo aver girato diverse squadre in Polonia, nel 2010 si trasferisce in Germania, prima al Borussia Dortmund... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Lewandowski-Milan, più che un sogno: trattativa in corso per il campione polacco

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BOMBA Lewandowski-Milan a ZERO: cosa sta succedendo

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#Lewandowski si offre al #Milan. Agenti al lavoro, ma c’è anche la Juve. Il polacco è in scadenza con il #Barcellona, con il diavolo che lo acquisterebbe senza pagare il prezzo del cartellino. Tutto questo secondo la Gazzetta Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

#Lewandowski si offre al #Milan. Agenti al lavoro, ma c’è anche la Juve. Il polacco è in scadenza con il #Barcellona, con il diavolo che lo acquisterebbe senza pagare il prezzo del cartellino. via @Gazzetta_it x.com