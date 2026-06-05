Monza si prepara alla grande invasione | tutto pronto per la Strabassotti 2026

Da monzatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Monza si sta organizzando la Strabassotti 2026, un evento che attirerà numerosi partecipanti. Durante la preparazione, sono stati segnalati alcuni individui che rubano sorrisi, carezze e premi alle persone presenti. La polizia ha identificato alcuni sospetti coinvolti in queste azioni. Nessun ferito o danno grave è stato segnalato finora. La manifestazione si svolgerà tra poche settimane e le autorità monitorano attentamente la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono bellissimi e quando se ne incontra uno è normale sorridere e abbassarsi. Sono “ladri” di sorrisi, carezze e anche premietti. Sono gli irresistibili bassotti che tra meno di 48 ore invaderanno la città di Monza. É tutto pronto per l’edizione 2026 della “Strabassotti”, marcia non competitiva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

Video Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

Notizie e thread social correlati

In Brianza arrivano le esercitazioni militari e Monza si prepara al grande corteo pacifistaA dieci giorni dall'inizio delle esercitazioni militari, la città di Monza si sta preparando ad accogliere i militari coinvolti.

Concerto Primo Maggio 2026: Roma si prepara alla grande festa tra musica e dirittiRoma si prepara per il Concerto del Primo Maggio 2026, che si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano.

Temi più discussi: 45esima Rievocazione Storica; Junior League U20, l’Auto Pancotti Vero Volley Monza sfiderà Modena in semifinale; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza: quest'anno la festa di san Gerardo è speciale.

monza si prepara allaMonza, 2 giugno: la città celebra gli 80 anni della RepubblicaUna ricorrenza che, a Monza, assume il carattere di una celebrazione diffusa, capace di coinvolgere luoghi e linguaggi diversi per raccontare, ancora una volta, il significato della Repubblica. mbnews.it

monza si prepara allaMonza celebra gli 80 anni della Repubblica con una grande festa cittadinaMonza festeggia il 2 giugno con cerimonie, esibizioni di Trial, musica e una mostra storica dedicata agli 80 anni della Repubblica. monza-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web