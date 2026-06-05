Monza si prepara alla grande invasione | tutto pronto per la Strabassotti 2026

A Monza si sta organizzando la Strabassotti 2026, un evento che attirerà numerosi partecipanti. Durante la preparazione, sono stati segnalati alcuni individui che rubano sorrisi, carezze e premi alle persone presenti. La polizia ha identificato alcuni sospetti coinvolti in queste azioni. Nessun ferito o danno grave è stato segnalato finora. La manifestazione si svolgerà tra poche settimane e le autorità monitorano attentamente la situazione.

Sono bellissimi e quando se ne incontra uno è normale sorridere e abbassarsi. Sono “ladri” di sorrisi, carezze e anche premietti. Sono gli irresistibili bassotti che tra meno di 48 ore invaderanno la città di Monza. É tutto pronto per l’edizione 2026 della “Strabassotti”, marcia non competitiva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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