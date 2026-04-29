Roma si prepara per il Concerto del Primo Maggio 2026, che si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano. L’evento, tra i più attesi dell’anno, vedrà la partecipazione di artisti e musicisti, anche se ancora non sono stati annunciati i conduttori. La piazza è già allestita e pronta ad accogliere una grande festa musicale, che richiamerà un vasto pubblico.

Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale dei conduttori, Piazza San Giovanni in Laterano è già pronta ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: il Concerto del Primo Maggio. Sin dal 1990, l’evento è promosso dalle organizzazioni sindacali CIGL, CISL e UIL e rappresenta un importante momento di partecipazione giovanile e di riflessione sul mondo del lavoro, con particolare attenzione al tema dei diritti. L’edizione del 2026 avrà come tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” per riflettere sulle recenti trasformazioni del mercato del lavoro e le sfide poste dall’innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Concerto Primo Maggio 2026: Roma si prepara alla grande festa tra musica e diritti

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