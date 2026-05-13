In Brianza arrivano le esercitazioni militari e Monza si prepara al grande corteo pacifista

A dieci giorni dall'inizio delle esercitazioni militari, la città di Monza si sta preparando ad accogliere i militari coinvolti. Nel frattempo, sono previste manifestazioni pacifiste e cortei che coinvolgeranno i cittadini. La pianificazione delle attività è in corso, mentre le autorità e le associazioni si organizzano per gestire il flusso di partecipanti e garantire il rispetto delle normative vigenti.

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