Villa Borghese | il Villaggio Arma celebra 212 anni tra storia e tech

Notizia in breve

Il Villaggio Arma a Villa Borghese ha festeggiato i suoi 212 anni, integrando tecnologie come visori 3D per simulare scene del crimine. Durante l’evento, sono stati annunciati dibattiti pubblici su temi di sicurezza e bullismo, con la partecipazione di alcune celebrità. L’iniziativa ha combinato elementi storici e innovativi, coinvolgendo il pubblico in attività interattive e discussioni su questioni sociali.