Villa Borghese | il Villaggio Arma celebra 212 anni tra storia e tech
Il Villaggio Arma a Villa Borghese ha festeggiato i suoi 212 anni, integrando tecnologie come visori 3D per simulare scene del crimine. Durante l’evento, sono stati annunciati dibattiti pubblici su temi di sicurezza e bullismo, con la partecipazione di alcune celebrità. L’iniziativa ha combinato elementi storici e innovativi, coinvolgendo il pubblico in attività interattive e discussioni su questioni sociali.
Come si simulano le scene del crimine con i visori 3D?. Quali celebrità parteciperanno ai dibattiti sulla sicurezza e il bullismo?. Cosa impareranno i bambini montando in sella ai cavalli?. Come si distinguono le banconote false grazie alle luci UV?.? In Breve Attività pratiche e simulazioni tecnologiche ogni mattina dalle 09:00 alle 20:30. Talk su bullismo, sicurezza stradale e violenza di genere con ospiti celebri. Dimostrazioni di primo soccorso BLSD e tutela biodiversità con Carabinieri Forestali. Gran finale il 7 giugno con carosello equestre in Piazza di Siena. Dal 4 al 7 giugno Villa Borghese ospiterà il Villaggio Arma per celebrare i 212 anni dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
"Villaggio Arma" a Villa Borghese: quattro giorni per i 212 anni dei carabinieriDa domenica 4 a mercoledì 7 giugno, Villa Borghese a Roma ospiterà un evento di quattro giorni dedicato alla celebrazione del 212° anniversario dei...
I CARABINIERI FESTEGGIANO IL LORO 212° ANNUALE DI FONDAZIONE TRA LA GENTE: A VILLA BORGHESE APRE IL “VILLAGGIO ARMA”Dal 4 al 7 giugno, in occasione del 212° anniversario di fondazione, i carabinieri apriranno il “Villaggio Arma” a Villa Borghese.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | A Villa Borghese il Villaggio Arma; Villaggio Arma a Villa Borghese: quattro giorni per i 212 anni dei carabinieri; Roma, a Villa Borghese nasce il Villaggio Arma dei Carabinieri; Villaggio Arma 2026.
L’evento di rilevanza nazionale si terrà nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà. A Roma dal 4 al 7 giugno il Villaggio dell’Arma a Villa Borghese con stand e incontri facebook
Dal 4 al 7.06, Festa dell’Arma dei #Carabinieri a Villa Borghese: Villaggio Arma con stand, incontri e carosello a cavallo il 7/6. 4 e 5.06 apertura straordinaria Comando Generale - v.le Romania 45: ingresso libero, con prenotazione. Info ow.ly/PAiz x.com
A Villa Borghese arriva il Villaggio Arma: quattro giorni tra tecnologia, sport, sicurezza e spettacoloDal 4 al 7 giugno Villa Borghese ospita il Villaggio Arma 2026: attività per famiglie, simulazioni, sport, tecnologia e incontri per celebrare il 212° anniversario dei Carabinieri. romadailynews.it
I CARABINIERI FESTEGGIANO IL LORO 212° ANNUALE DI FONDAZIONE TRA LA GENTE: A VILLA BORGHESE APRE IL VILLAGGIO ARMADal 4 al 7 giugno 2026 Villa Borghese ospita il Villaggio Arma per il 212° Anniversario dei Carabinieri: simulazioni, sport, sicurezza, conferenze e attività per famiglie. romadailynews.it