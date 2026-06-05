A Montorio, il Summer Camp ha introdotto nuove gite al mare e laboratori sportivi. Le attività sono state ampliate per includere uscite in spiaggia e momenti di gioco all’aperto. Sono stati previsti sconti per le famiglie con due figli, anche se non sono stati specificati i dettagli. La gestione dei bambini durante le gite è stata riorganizzata, ma non sono state fornite informazioni precise sui cambiamenti.

Come cambierà la gestione dei bambini con le nuove gite al mare?. Quali sconti sono previsti per le famiglie con due figli?. Come funzionano gli orari per conciliare lavoro e attività estive?. Entro quando bisogna completare le iscrizioni per il camp?.? In Breve Attività ogni lunedì e venerdì presso la piscina comunale di Montorio al Vomano.. Orari flessibili per le famiglie dalle 7.45 alle 16.30.. Sconto del 50% per il secondo figlio sul pacchetto full time.. Iscrizioni entro le ore 13.00 del giovedì precedente la settimana di frequenza.. Dal 15 giugno al 31 luglio il Summer Camp di Montorio al Vomano accoglie bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montorio: Summer Camp tra sport, laboratori e nuove gite al mare

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