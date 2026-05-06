Summer Camp | sport e avventura per bimbi tra San Martino e Firenze

Due campi estivi dedicati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni si svolgono tra San Martino e Firenze, offrendo attività sportive e avventure all’aperto. Le attività variano a seconda della sede, con programmi che includono giochi, esercizi fisici e prove di abilità. I partecipanti possono sperimentare discipline come calcio, atletica e arrampicata, in ambienti diversificati per ogni località. Le iscrizioni sono aperte fino a fine mese.

? Cosa scoprirai Come cambiano le attività tra la sede di San Martino e Firenze?. Quali discipline fisiche faranno sperimentare ai bambini dai 5 anni?. Chi sono gli esperti che supervisioneranno ogni esercizio acrobatico?. Perché il programma integra sport indoor e uscite nella natura?.? In Breve Summer Camp 5-10 anni dal 15 giugno a San Martino via del Bisenzio. Baby Summer Camp 3-4 anni dal 29 giugno a San Martino e Firenze Sud. Staff composto da educatori laureati in Scienze Motorie per attività motorie e manuali. Programma include arrampicata, slackline, acrobatica e uscite settimanali sul territorio locale. Dal 15 giugno al 7 agosto, la struttura di via del Bisenzio a San Martino ospiterà il Summer Camp organizzato dal Crazy Center per ragazzi tra i 5 e i 10 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Summer Camp: sport e avventura per bimbi tra San Martino e Firenze Notizie correlate Your Energy Volley Summer Camp: quattro i Camp estivi in programmaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta per l’estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti Camp estivi: due al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tonno Callipo Volley Summer Camp; Vigor Summer Camp: un'estate a tutto sport e divertimento per tutti i ragazzi... Vieni anche tu!; APERTE LE ISCRIZIONI PER I LAZIO SUMMER CAMP 2026!; Canottieri Varese, torna il Summer Camp 2026: sport, natura e laboratori per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Canottieri Varese, torna il Summer Camp 2026: sport, natura e laboratori per ragazzi dai 6 ai 14 anniSport, natura e laboratori sul lago di Varese: il Summer Camp della Canottieri torna nell’estate 2026 per ragazzi dai 6 ai 14 anni ... varesenews.it Summer camp a Malnate: alla Tenuta La Novella settimane tra fattoria, natura e ingleseAlla Tenuta La Novella di Malnate nasce l’Happy Farm Summer Camp: settimane tra natura, animali e inglese per bambini dai 6 ai 10 anni ... varesenews.it Estate, calcio e divertimento: torna il Summer Camp AC Prato! Tre settimane dedicate a sport, crescita e nuove amicizie, pensate per bambini e ragazzi che vogliono vivere un’esperienza completa dentro e fuori dal campo! I partecipanti saranno segu - facebook.com facebook 2026 Finalmente è arrivata l’estate e il Museo è pronto ad accogliere i piccoli archeologi per la quarta edizione dei camp estivi manverona.cultura.gov.it/giugno-e-lugli… @MiC_Italia @ x.com