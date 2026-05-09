Laboratori mappe mensa giochi e gite con il progetto Energy | torna il summer camp per i bambini dello Sperone

Il Summer Camp Energy 2026 torna quest’anno a Palermo, offrendo un’esperienza gratuita a più di 120 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. Il programma prevede attività come laboratori, mappe, giochi, gite e momenti di socializzazione, il tutto all’interno di spazi scolastici. Durante il camp, i bambini avranno l’opportunità di esplorare la città e partecipare a varie attività educative e ricreative tra giugno e luglio.

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