Laboratori mappe mensa giochi e gite con il progetto Energy | torna il summer camp per i bambini dello Sperone
Il Summer Camp Energy 2026 torna quest’anno a Palermo, offrendo un’esperienza gratuita a più di 120 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. Il programma prevede attività come laboratori, mappe, giochi, gite e momenti di socializzazione, il tutto all’interno di spazi scolastici. Durante il camp, i bambini avranno l’opportunità di esplorare la città e partecipare a varie attività educative e ricreative tra giugno e luglio.
Esplorare la città con occhi nuovi, trasformando le strade in laboratori a cielo aperto. È lo spirito del Summer Camp Energy 2026, il campo estivo totalmente gratuito rivolto a oltre 120 bambini (3-6 anni), che si svolgerà tra giugno e luglio, a Palermo, negli spazi dell’Istituto comprensivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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