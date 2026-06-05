I dati degli ascolti tv di giovedì 4 giugno 2026 mostrano che il programma “Diversi come due gocce d’acqua” su Rai1 ha ottenuto il 15,3% di share. La trasmissione “Montmartre” su Canale 5 ha raggiunto l’11,1%, mentre “Quarto Grado” su Rete 4 ha totalizzato l’11,5%. Su Rai1, “Purché finisca bene” ha interessato circa 2 milioni di spettatori.

Nella serata di ieri, giovedì 4 giugno 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua interessa 2.377.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale5 Montmartre conquista 1.618.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 Atletica – Diamond League intrattiene 1.038.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 981.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Nevergreen – Perfette Sconosciute segna 459.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.365.000 spettatori (11.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 949.000 spettatori e il 7.4%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 334.000 spettatori (2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 4 Giugno 2026. Vince Diversi come due gocce d’acqua (15.3%) Montmartre non va oltre l’11.1%, Quarto Grado sale all’11.5%

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