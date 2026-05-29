Montmartre anticipazioni prima puntata 4 giugno 2026 | la storia di Celeste accende la prima serata di Canale 5

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno 2026, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Montmartre. La narrazione si concentra sulla storia di Celeste, una giovane donna coinvolta in un intreccio di passioni e segreti. La scena si svolge tra le luci dei cabaret parigini, con personaggi che si incontrano e si scontrano, creando un racconto ricco di emozioni e tensioni.

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L’attesa per Montmartre è finalmente finita e la prima puntata, in onda giovedì 4 giugno 2026 su Canale 5, si presenta come un viaggio intenso tra passioni, segreti e destini che si sfiorano sotto le luci dei cabaret parigini. La serie apre le porte a un mondo vibrante, dove la bellezza del palcoscenico convive con la durezza della vita quotidiana, e dove ogni personaggio sembra custodire una ferita che chiede di essere ascoltata. Al centro della storia c’è Celeste, una giovane ballerina che lotta per ricomporre la sua famiglia spezzata, mentre attorno a lei si muovono figure tormentate, pronte a cambiare il proprio destino pur di ritrovare un frammento di felicità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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