Montmartre anticipazioni prima puntata 4 giugno 2026 | la storia di Celeste accende la prima serata di Canale 5

Notizia in breve

Il 4 giugno 2026, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Montmartre. La narrazione si concentra sulla storia di Celeste, una giovane donna coinvolta in un intreccio di passioni e segreti. La scena si svolge tra le luci dei cabaret parigini, con personaggi che si incontrano e si scontrano, creando un racconto ricco di emozioni e tensioni.