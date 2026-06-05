Monticiano è battaglia vera Brillano le stelle Benitos e Diodoro Compilation vola Fenomenale ok

Notizia in breve

A Monticiano, durante le prove in vista del palio dei rioni di domenica, cavalli e fantini hanno partecipato a una sessione di addestramento. I box sono stati allestiti in modo da consentire l’allenamento simultaneo con lo svolgimento delle attività di preparazione. Durante l’evento, sono stati notati alcuni cavalli, tra cui Benitos e Diodoro, che si sono distinti per le loro prestazioni. La giornata si è conclusa con una dimostrazione di abilità e spettacolo.