Monticiano è battaglia vera Brillano le stelle Benitos e Diodoro Compilation vola Fenomenale ok
A Monticiano, durante le prove in vista del palio dei rioni di domenica, cavalli e fantini hanno partecipato a una sessione di addestramento. I box sono stati allestiti in modo da consentire l’allenamento simultaneo con lo svolgimento delle attività di preparazione. Durante l’evento, sono stati notati alcuni cavalli, tra cui Benitos e Diodoro, che si sono distinti per le loro prestazioni. La giornata si è conclusa con una dimostrazione di abilità e spettacolo.
di Laura Valdesi SIENA Spettacolo? Eccome. A Monticiano, che si sta preparando al palio dei rioni di domenica (nella zona van erano stati già sistemati i box, la prima volta che accade in contemporanea all’addestramento), cavalli e fantini hanno dato spettacolo. Senza risparmiarsi. Niente cacciarella per i primi, battaglia fra i secondi. Già nella prima corsa bella opportunità per Alessandro Cersosimo su Benitos di rincorsa che ha dato la zampata, vincendo davanti a Federico Guglielmi su Duce, che l’ha insidiato fino all’ultimo, e a Nicola Giorgi su Dovizia. "E’ un cavallo quadrato, di testa e che va forte. Preciso, che ti fa sentire tranquillo quando lo monti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Monticiano, 11 corse. Subito la sfida fra Diodoro e BenitosA Monticiano si svolgeranno oggi undici corse di cavalli, con il pubblico che attende con interesse la sfida tra Diodoro e Benitos.
Leggi anche: "Le stelle brillano ancora": a Casa Fools il debutto sulle donne della Resistenza
Monticiano, è battaglia vera. Brillano le stelle Benitos e Diodoro. Compilation vola, Fenomenale okSi respira aria di Palio al Tamburo dove i nomi importanti si mettono in evidenza. Cersosimo: Spero si veda che con i cavalli giusti riesco a fare molto bene. lanazione.it
Il caso Monticiano. Anpi e Pd: Si demolisce la memoria della ResistenzaSembra quasi che l’amministrazione comunale di Monticiano avverta l’urgenza di demolire, insieme all’edificio di piazza Sant’Agostino, la memoria stessa della Resistenza così il Comitato provinciale ... lanazione.it