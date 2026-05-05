A Monticiano si svolgeranno oggi undici corse di cavalli, con il pubblico che attende con interesse la sfida tra Diodoro e Benitos. Se il meteo resterà stabile e non ci saranno piogge, le competizioni si terranno regolarmente. La giornata promette di offrire spettacolo agli appassionati presenti in pista.

Oggi se il tempo non farà i capricci e la pioggia non si accanirà, in pista a Monticiano assisteremo a corse stellari. Nel senso vero del termine visti i nomi che saranno al canape, da Diodoro a Benitos, da Zio Frac ad Anda e Bola, solo per citarne alcuni. Una full immersion per l’intera giornata nell’addestramento. Ora non resta che stare con gli occhi al cielo. Prima corsa (ore 10) Fantomas (Turco), Eberardo (Murtas), Eccolo (Minucci), Diocleziano (Carboni), Flasc Ball (Mula), Diodoro (Piras), Benitos (Mereu). Seconda corsa (ore 10.30) Esmeralda elite (Mereu), Favoloso oranesu (Siri), Doctor dancer (Chiara), Epidemico (Bincoletto), Oceano da Clodia (Minucci), Anda e Bola (Murtas), Ellenico (Carboni).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monticiano, 11 corse. Subito la sfida fra Diodoro e Benitos

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