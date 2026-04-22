Le stelle brillano ancora | a Casa Fools il debutto sulle donne della Resistenza

In occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile, il teatro Casa Fools di via Bava 39 a Torino ospita, venerdì 24 aprile 2026, l'anteprima della sua nuova produzione. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Paola Bertello e Roberta Calia, propone due repliche, alle ore 19.00 e alle ore 21.00.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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