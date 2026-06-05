Via D’Agnese a Montesilvano è ricoperta di rifiuti, secondo una denuncia di una residente. Le segnalazioni dei cittadini non hanno portato a interventi di rimozione. L’accumulo di spazzatura si estende lungo la strada, creando una situazione di degrado. La presenza di rifiuti solleva preoccupazioni sulla possibile influenza sulla salute degli abitanti del quartiere. Nessuna misura di bonifica è stata ancora avviata, malgrado le richieste dei residenti.

Perché le segnalazioni dei residenti non hanno prodotto alcun intervento?. Come influisce questo accumulo di scarti sulla salute del quartiere?. Chi deve rispondere del silenzio dell'amministrazione comunale?. Quando verrà ripristinato il decoro urbano in via D'Agnese?.? In Breve Accumulo rifiuti in via D'Agnese persiste da diverse settimane. Inutilità segnalazioni inviate all'amministrazione comunale di Montesilvano. Rischi igienici e calo valore percepito per i residenti locali. Necessità di verifica processi di raccolta e nettezza urbana. Rifiuti abbandonati in via D’Agnese a Montesilvano: la denuncia di Daniela. In via D’Agnese a Montesilvano, una serie di rifiuti abbandonati giace sulla strada comunale da diverse settimane, secondo quanto segnalato da Daniela attraverso alcune immagini documentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano, via D’Agnese sommersa dai rifiuti: la denuncia di Daniela

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