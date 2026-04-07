Casa sommersa dai rifiuti Intervento della Asl | Problemi di igiene

Un’abitazione a Montelupo è stata trovata sommersa da rifiuti e escrementi di animali in uno spazio di pochi metri quadrati. Gli ispettori della Asl hanno effettuato un sopralluogo e hanno rilevato problemi di igiene. Gli atti dell’ispezione sono stati inviati al Comune per le eventuali azioni successive. La situazione è stata comunicata pubblicamente dalla Asl.

Rifiuti ed escrementi di animali accumulati, in pochi metri quadrati. E’ la situazione che gli ispettori di Asl hanno riscontrato di un’abitazione di Montelupo, trasmettendo gli atti al Comune. E sulla base di tutto ciò, con un’ordinanza firmata lo scorso 1 aprile, l’ente ha imposto alla proprietaria dell’immobile in questione l’obbligo di provvedere allo sgombero ed alla messa in pristino dei luoghi, entro i venti giorni successivi alla notifica dell’atto. Le criticità rilevate da Asl riguardano in primis il terrazzo dell’appartamento, accertandovi la "presenza diffusa di materiali e di rifiuti accumulati ", oltre che "di deiezioni animali accumulate e non rimosse". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa sommersa dai rifiuti. Intervento della Asl : "Problemi di igiene" Gaza City sommersa dai rifiuti: “350 mila tonnellate nel centro della città. Grave rischio epidemie”Le immagini mostrano diversi camion scaricare rifiuti in una discarica nel centro di Gaza City, dove tonnellate di rifiuti si accumulano,... Discarica abusiva a Pozzo Nuovo: Qualiano sommersa dai rifiutiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Si parla di: Casa sommersa dai rifiuti. Intervento della Asl : Problemi di igiene; Una casa sommersa dai rifiuti. Trovata nell’ambito di un controllo: Degrado e rischio sanitario. Una casa sommersa dai rifiuti. Trovata nell’ambito di un controllo: Degrado e rischio sanitarioAll’interno viveva una persona. Disposto lo sgombero, lo smaltimento dei rifiuti e la completa messa in sicurezza ... msn.com