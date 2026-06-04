La segnalazione di un lettore | Rifiuti abbandonati da settimane in via D' Agnese a Montesilvano

Da ilpescara.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lettore ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati da settimane in via D’Agnese a Montesilvano, allegando alcune foto. La segnalazione indica che i rifiuti sono presenti lungo la strada comunale e non sono stati rimossi da tempo. La zona è stata osservata più volte, senza che siano stati effettuati interventi di pulizia recenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti tramite la segnalazione.

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Un nostro lettore ci ha scritto e inviato foto per segnalare l'abbandono di rifiuti in via D'Agnese a Montesilvano:“Questo è quello che trovate su strada comunale D’Agnese. L’amministrazione comunale viene costantemente informata ma rimane sorda alle nostre richieste di segnalazione.”Abbonati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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