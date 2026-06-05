Montesarchio | bloccati ortaggi e frutti dopo il rogo a Tora Badia

Notizia in breve

A seguito del incendio di Tora Badia, sono stati sequestrati ortaggi e frutta provenienti da Montesarchio. La combustione dei pannelli ha rilasciato sostanze tossiche, ma le analisi sulle sostanze specifiche non sono ancora state comunicate. Il blocco dell’irrigazione, in vigore da ieri, riguarda le aree interessate e potrebbe ridurre la produzione agricola locale. La situazione rimane sotto controllo delle autorità competenti.