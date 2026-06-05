Montesarchio | bloccati ortaggi e frutti dopo il rogo a Tora Badia
A seguito del incendio di Tora Badia, sono stati sequestrati ortaggi e frutta provenienti da Montesarchio. La combustione dei pannelli ha rilasciato sostanze tossiche, ma le analisi sulle sostanze specifiche non sono ancora state comunicate. Il blocco dell’irrigazione, in vigore da ieri, riguarda le aree interessate e potrebbe ridurre la produzione agricola locale. La situazione rimane sotto controllo delle autorità competenti.
Quali sostanze tossiche sono state rilasciate dalla combustione dei pannelli? Come influirà il blocco dell'irrigazione sulla produzione agricola locale? Quali analisi tecniche dovrà effettuare l'ARPAC per dichiarare la sicurezza? Perché l'uso dei pozzi è stato sospeso per fini alimentari??? In Breve Incendio 3 giugno 2026 coinvolge pannelli fotovoltaici e plastica nella zona industriale Tora Badia Divieto di irrigazione e uso di pozzi non protetti per scopi alimen . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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