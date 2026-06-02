Rogo a Baia Benjamin | treni bloccati verso la Francia per il fuoco

Notizia in breve

Un incendio a Baia Benjamin ha provocato il blocco dei binari, impedendo il transito dei treni diretti verso la Francia. La linea ferroviaria è stata temporaneamente interdetta, causando disagi ai servizi di trasporto internazionale. Non sono ancora stati resi noti dettagli sui danni ai componenti tecnici della linea, né sulle tempistiche di riattivazione. La circolazione dei treni è sospesa fino a nuovo avviso.