Il Comune di Montesarchio presenta un disavanzo di 3,7 milioni di euro. La lista politica Futuro per Montesarchio ha votato contro il bilancio. Le imprese locali segnalano ritardi nei pagamenti da parte dell’amministrazione comunale. Restano aperte le questioni sulla possibile ripercussione del disavanzo sui servizi alle famiglie e sulla gestione finanziaria complessiva dell’ente.

? Domande chiave Come influenzerà il disavanzo di 3,7 milioni i servizi alle famiglie?. Perché le imprese locali lamentano ritardi nei pagamenti del Comune?. Chi deve intervenire per evitare il blocco dei servizi sociali?. Quali conseguenze avrà il richiamo del Revisore dei Conti?.? In Breve Saldo negativo dell'equilibrio superiore a 693 mila euro segnalato dal Revisore dei Conti.. Ritardi nei pagamenti alle imprese locali e nei servizi alle famiglie di Montesarchio.. Annalisa Clemente critica la mancanza di investimenti strutturali per giovani e anziani.. Vincoli finanziari derivanti dal disavanzo limitano la programmazione sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesarchio, disavanzo di 3,7 milioni: Futuro per Montesarchio vota contro

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