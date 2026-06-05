Monteprandone | tennis gratuito per ragazzi parte il corso estivo

Per iscrivere un figlio al corso di tennis estivo gratuito, bisogna seguire le procedure indicate dall'organizzazione locale. Le lezioni sono suddivise in diverse fasce d’età e si svolgono in orari specifici, che variano in base alla categoria. Le iscrizioni sono aperte fino a una data stabilita e possono essere effettuate presso il centro sportivo o tramite i canali indicati dall’ente organizzatore. I dettagli su orari e modalità di iscrizione sono disponibili presso le strutture coinvolte.

Come si può iscrivere un figlio a questo corso gratuito? Quali sono gli orari esatti delle lezioni per ogni fascia d'età? Chi finanzia questo progetto sportivo per i ragazzi di Monteprandone? Dove si svolgeranno esattamente gli allenamenti durante l'estate??? In Breve Attività dal 9 giugno al 20 agosto con pausa l'11 e 13 agosto. Lezioni martedì 16-18 e giovedì 9:30-11:30 presso via Leopardi. Coinvolti A.S.D. Tennis Acli Ascoli, U.S. Acli, Fondazione Cassa di Risp . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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