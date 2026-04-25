"Biblio summer camp", è un campo estivo in biblioteca per ragazzi con Dsa. Sono aperte fino a venerdì 15 maggio le iscrizioni al centro estivo della biblioteca comunale Palazzeschi a Seano dedicato ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). E’ il primo centro estivo organizzato dal Comune di Carmignano in collaborazione con la sezione di Prato dell’ Associazione italiana dislessia, si svolgerà nella sede della biblioteca (via Carlo Emilio Gadda, 27), da lunedì 29 giugno a lunedì 6 luglio, la mattina, con orario 8,30-12,30 e per le famiglie si tratta di una importante opportunità. Questo centro estivo è gratuito, per ragazzi dai 10 ai 13 anni con Dsa (dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia) e proporrà tante attività.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il campo estivo in "Biblio". È gratuito e per ragazzi con Dsa

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