Montechiarugolo | lavori in corso a Monticelli Basilicanova e Basilicagoiano
Nelle ultime settimane, nel comune di Montechiarugolo sono stati completati lavori di asfaltatura nel quartiere dei musicisti a Monticelli, con un investimento di 220 mila euro. Contestualmente, sono stati rifatti marciapiedi e camminamenti interni al parco Piccole vittime a Basilicagoiano. I lavori hanno riguardato anche l’area di Basilicanova, dove sono stati effettuati interventi di manutenzione stradale e di sistemazione dei marciapiedi.
Sono settimane di cantieri nel Comune di Montechiarugolo.Nei giorni scorsi sono stati ultimati i rifacimenti degli asfalti nel quartiere dei musicisti, a Monticelli, per un totale di 220 mila euro, e di marciapiedi e camminamenti interni a Basilicagoiano, tra il parco Piccole vittime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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