Montechiarugolo | lavori in corso a Monticelli Basilicanova e Basilicagoiano

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, nel comune di Montechiarugolo sono stati completati lavori di asfaltatura nel quartiere dei musicisti a Monticelli, con un investimento di 220 mila euro. Contestualmente, sono stati rifatti marciapiedi e camminamenti interni al parco Piccole vittime a Basilicagoiano. I lavori hanno riguardato anche l’area di Basilicanova, dove sono stati effettuati interventi di manutenzione stradale e di sistemazione dei marciapiedi.