Da alcuni giorni sono in corso i lavori per prolungare la pista ciclabile nel quartiere di Monticelli. L’intervento riguarda una porzione della strada dedicata alle biciclette, con l’obiettivo di estendere il percorso esistente. L’opera si inserisce nel piano di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile nella zona. La nuova sezione si aggiunge a quella già presente, senza interrompere temporaneamente il traffico.

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori per il prolungamento della pista ciclabile nel quartiere di Monticelli. Un intervento atteso da tempo dai residenti, che punta a migliorare la fruibilità degli spazi urbani e a incentivare una mobilità più sostenibile all’interno della zona. In questa fase, gli operai sono impegnati lungo viale dei Platani, nel tratto antistante il noto punto di riferimento del gommista. Qui si stanno concentrando le operazioni principali, che comportano inevitabilmente alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla disponibilità dei parcheggi. Proprio questo aspetto ha suscitato qualche malumore tra i residenti, costretti a fare i conti con una riduzione degli stalli per la sosta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monticelli, altri lavori sulla ciclabile

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