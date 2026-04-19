Scontro auto moto a Basilicanova | ferito un 30enne

Alle 19 di ieri sera, in strada Argini a Basilicanova, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente intorno alle 19 in strada Argini a Basilicanova, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, 30 anni, rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. .🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente stradale a Monserrato: scontro tra auto e moto, ferito un 40enneABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta collisione in una delle strade più trafficate Un grave incidente stradale ha scosso la viabilità di Monserrato,... Isola Vicentina, violento scontro tra auto e moto: ferito graveUn violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Isola Vicentina nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scontro auto-moto, muore un giovane motociclista; Scontro auto-moto a Ventimiglia, muore 45enne di origini cuneesi; Scontro auto-moto: morto il motociclista 24enne Lorenzo Spoladore; Scontro auto-moto a Conegliano: diciassettenne in ospedale. Scontro tra auto e moto a Basilicanova, 30enne trasportato al pronto soccorsoScontro tra un'auto e una moto a Basilicanova, lungo strada Argini, pochi minuti prima delle 19. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 30 anni che era alla guida della due ruote. L'uomo è stato ... gazzettadiparma.it Scontro auto-moto a Villacidro, gravissimo un 31enneScontro tra auto e moto a Villacidro: un 31enne è in prognosi riservata dopo il trasporto d’urgenza al Brotzu. Indagini in corso sulla dinamica ... cagliaripad.it Sassari, scontro tra due auto: sul posto i vigili del fuoco x.com Scontro tra auto e SUV sulla Provinciale 23, a pochi chilometri da #Ghilarza: cinque persone coinvolte ma rimaste illese facebook