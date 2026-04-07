Orchidee dal mondo a Monte Porzio Catone

Ogni anno, a Monte Porzio Catone, si tiene l’evento Orchidee dal Mondo, dedicato alla bellezza delle orchidee provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione offre l’opportunità di ammirare numerose varietà di piante esposte in un contesto dedicato. La mostra si svolge in una località che ospita questa iniziativa, attirando visitatori interessati alla biodiversità e alla floricultura.

Orchidee dal Mondo è l'appuntamento che torna ogni anno a Monte Porzio Catone, dedicato al fascino delle orchidee. L'appuntamento è da venerdì 10 a domenica 12 aprile, nel centro storico, a ingresso gratuito. In occasione di Orchidee del mondo si svolgerà anche Orchidee in vino. Saranno presenti le seguenti aziende:• Antiche Casette• Gabriele Pulcini Vini• Poggio Le Volpi• Cantine Santa Benedetta• Borgo del Cedro e Villa Simone• Villafranca• Con il supporto del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati.Con un contributo di 10€ avrai: . 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma: ruba parti di auto in sosta e tenta fuga, arrestato all’uscita di Monte Porzio CatoneE’ stato sorpreso mentre tentava di rubare delle parti elettroniche e meccaniche di auto in sosta nel quartiere Ardeatino di Roma.

Scontri sull’A1 tra tifosi di Napoli e Lazio: fermati 80 supporter al casello di Monte Porzio CatoneABBONATI A DAYITALIANEWS Contatti violenti all’alba nei pressi di Frosinone Momenti di forte tensione all’alba di oggi, 25 gennaio, sull’autostrada...

Orchidee dal Mondo - Orchid fair in Monte Porzio Catone - Sunny Day

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