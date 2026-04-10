Monte Porzio Catone | Albano | Rocca Priora | Frascati Fine settimana di grande musica itinerante tra Fede e Bellezza | l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Sabato 11 aprile 2026 è iniziato un evento musicale itinerante che coinvolge le città di Monte Porzio Catone, Albano, Rocca Priora e Frascati. La manifestazione si concentra sull’arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina e si svolge tra le vie di queste località, offrendo un calendario di concerti e performance in luoghi pubblici e storici. L’iniziativa proseguirà per tutto il fine settimana, attirando appassionati e curiosi.

MONTE PORZIO CATONE ALBANO ROCCA PRIORA FRASCATI (Luciana Vinci) – Prende il via Sabato 11 Aprile 2026 presso Villa Mondragone a Monte Porzio Catone la rassegna Fede e Bellezza: l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina, promossa dal Sistema Castelli Romani con il sostegno della Regione Lazio e la direzione artistica di Marco Zarrelli. Una settimana di eventi dedicati al grande Maestro della polifonia rinascimentale, cui si deve un’eredità musicale di valore universale. La manifestazione, che si svolge dall’11 al 18 aprile in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, conclude le celebrazioni del cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, figura centrale della cultura europea e della tradizione musicale. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Monte Porzio Catone | Albano | Rocca Priora | Frascati. Fine settimana di grande musica itinerante tra Fede e Bellezza: l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno... Scontri sull’A1 tra tifosi di Napoli e Lazio: fermati 80 supporter al casello di Monte Porzio CatoneABBONATI A DAYITALIANEWS Contatti violenti all’alba nei pressi di Frosinone Momenti di forte tensione all’alba di oggi, 25 gennaio, sull’autostrada... Temi più discussi: A Villa Mondragone (Monte Porzio) la rassegna Fede e Bellezza: l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina: dall’11 al 18 aprile eventi anche a Frascati, Albano e Rocca Priora; La polifonia di Giovanni Pierluigi da Palestrina illumina i Castelli Romani: torna il festival Fede e Bellezza; Stop al Consumo di Suolo! Le associazioni dei Castelli Romani presentano una mozione contro nuove cementificazioni; Monte Porzio – Tutto pronto per la mostra internazionale Orchidee dal Mondo – IL PROGRAMMA. A Villa Mondragone (Monte Porzio) la rassegna Fede e Bellezza: l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina: dall’11 al 18 aprile eventi anche a Frascati, Albano e ...Prende il via sabato 11 aprile 2026 presso Villa Mondragone a Monte Porzio Catone la rassegna Fede e Bellezza: l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina, ... castellinotizie.it Monte Porzio – Un weekend tra cultura, impegno sociale e gusto in attesa della Mostra delle OrchideeMonte Porzio Catone si conferma ancora una volta un centro vivace e ricco di iniziative culturali, sociali ed enogastronomiche. Nell’ultimo weekend di ... castellinotizie.it Buongiorno da Monte Porzio Catone (RM) un grazioso comune tra le pendici boscose del Monte Tuscolo nel Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani. Famoso per essere la Città del Vino, del Calendario Gregoriano e delle Orchidee. Da non perdere i - facebook.com facebook Orchidee dal mondo a Monte Porzio Catone ift.tt/IVkgXxG x.com