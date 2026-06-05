monte dei paschi altra emissione obbligazionaria collocati 500 milioni di bond ordini per 2 miliardi

Notizia in breve

Una nuova emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro è stata completata da Monte dei Paschi di Siena. L’obbligazione, a tasso fisso e scadenza nel 2029, può essere rimborsata anticipatamente dopo due anni. La richiesta complessiva ha superato i 2 miliardi di euro, con ordini di acquisto molto superiori all’importo offerto. La banca ha annunciato il successo del collocamento, che riguarda strumenti Senior Preferred Unsecured con durata di tre anni.