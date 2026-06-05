Monte dei Paschi altra emissione obbligazionaria Collocati 500 milioni di bond ordini per 2 miliardi
Una nuova emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro è stata completata da Monte dei Paschi di Siena. L’obbligazione, a tasso fisso e scadenza nel 2029, può essere rimborsata anticipatamente dopo due anni. La richiesta complessiva ha superato i 2 miliardi di euro, con ordini di acquisto molto superiori all’importo offerto. La banca ha annunciato il successo del collocamento, che riguarda strumenti Senior Preferred Unsecured con durata di tre anni.
Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, a tasso fisso con durata 3 anni (scadenza 2029) e opzione di rimborso anticipato dopo 2 anni, per un importo pari a 500 milioni di euro. L’operazione, si legge in una nota, ha registrato una raccolta ordini pari a circa 2 miliardi di euro grazie a un elevato interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali. Il risultato conferma la fiducia del mercato nel percorso di crescita del Gruppo Montepaschi con il processo di integrazione di Mediobanca che procede in linea con gli obiettivi e il continuo rafforzamento dei fondamentali economico-finanziari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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