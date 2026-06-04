Gli investitori hanno richiesto circa 8 miliardi di euro in ordini per i nuovi bond emessi dalla banca, che ha raccolto 2 miliardi di euro. Questo significa che le richieste sono state quattro volte superiori all’offerta. Le agenzie di rating internazionali prevedono rating di credito per la banca che variano tra diversi livelli, senza indicare una valutazione univoca. La domanda elevata ha determinato un forte interesse sul mercato per questa emissione.

Perché gli investitori hanno richiesto quattro volte l'ammontare dei bond emessi?. Quali sono i rating di credito previsti dalle principali agenzie internazionali?. Come influenzerà questa operazione il piano di finanziamento del Gruppo 2026?. Quali paesi europei hanno guidato la domanda oltre all'Italia?.? In Breve Cedola annuale al 3,25% con scadenza obbligazione fissata nel 2029.. Domanda internazionale: 26% Regno Unito, 16% Italia, 16% Spagna e Portogallo.. Rating attesi Moody’s Baa3, Fitch BBB- e DBRS BBB.. Gestione operazione affidata a consorzio con Citi, Mediobanca, UBS e UniCredit..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MPS: boom di ordini per i nuovi bond, arrivano 2 miliardi di euro

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