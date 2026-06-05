Dopo l'incontro a Bard, è stato deciso di spostare il futuro del tunnel del Monte Bianco a Cannes. Durante la riunione, le parti non hanno raggiunto un accordo definitivo, portando a una certa insoddisfazione da parte di Confindustria. La questione riguarda le modalità di sviluppo e gestione del progetto, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle decisioni prese o sulle tempistiche future.

Cosa è emerso realmente dall'incontro di Bard tra le parti?. Perché Confindustria ha espresso insoddisfazione per gli esiti raggiunti?. Chi prenderà le decisioni politiche definitive durante il vertice di Cannes?. Come cambierà la gestione del traforo dopo il prossimo incontro governativo?.? In Breve Presidente Confindustria Turcato esprime parziale insoddisfazione dopo l'incontro di Bard. Prossimo vertice intergovernativo fissato a Cannes per il 26 giugno. Discussione tecnica si sposta dal Comitato di Cooperazione ai vertici governativi. Strategia di risoluzione criticità tunnel avviata nel 2022 per l'economia valdostana. Il Comitato di Cooperazione Transfrontaliera Italo-Francese si è riunito a Bard per discutere il futuro del traforo del Monte Bianco, portando alla luce una posizione di cauta attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Bianco: il futuro del tunnel si sposta a Cannes dopo Bard

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Demonic evolution manga completo online

Notizie e thread social correlati

Monte Bianco: Courmayeur e Chamonix si uniscono per il futuro alpinoLe amministrazioni di Courmayeur e Chamonix hanno annunciato una collaborazione per il futuro delle aree alpine, con l’obiettivo di coordinare la...

Monte Bianco, blocco nel tunnel: fumo da un furgone e 11 persone isolateNel tunnel del Monte Bianco, il fumo proveniente da un furgone ha causato l’isolamento di 11 persone.

Temi più discussi: Vertice Italia-Francia, c'è l'intesa per il Monte Bianco: in Valle d'Aosta si decide il futuro dei trasporti nel Nord Ovest; Raddoppio del Tunnel del Monte Bianco, apertura della Francia; Autostrade per l'Italia, Tajani in visita al Monte Bianco incontra gli studenti del Master; Microplastiche anche sulla cima del Monte Bianco: tracce nella neve a 4.806 metri.

La richiesta italiana sul futuro del Traforo del Monte Bianco torna al centro del confronto con Parigi. In occasione della visita istituzionale in Valle d’Aosta di oggi... x.com

GUSCIO MONTE BIANCO reddit

ASPI, al Monte Bianco Tajani incontra i 25 giovani del master sulle reti autostradaliL’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione delle competenze tecniche e manageriali, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti in grado di contribuire allo svil ... affaritaliani.it

Vertice Italia-Francia, c’è l’intesa per il Monte Bianco: in Valle d’Aosta si decide il futuro dei trasporti nel Nord OvestIl ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra l’omologo Jean-Noël Barrot. Sul tavolo la doppia canna del traforo ... torino.corriere.it