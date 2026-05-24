Monte Bianco blocco nel tunnel | fumo da un furgone e 11 persone isolate
Nel tunnel del Monte Bianco, il fumo proveniente da un furgone ha causato l’isolamento di 11 persone. Le persone sono state messe in salvo senza che il fumo si trasformasse in un incendio. La gestione dell’emergenza ha previsto l’intervento delle squadre di soccorso, ma i dettagli su come siano state estratte e messe in sicurezza non sono stati comunicati. La causa dell’incidente e le ragioni per cui il fumo non si è sviluppato in incendio non sono state rese note.
? Domande chiave Come sono state messe in salvo le 11 persone isolate nel tunnel?. Cosa ha impedito al fumo del furgone di trasformarsi in incendio?. Perché il versante francese ha subito attese molto più lunghe dell'italiano?. Come hanno gestito i centri di controllo il blocco del traffico?.? In Breve 11 persone totali coinvolte, di cui 3 occupanti del furgone al punto 17.. Blocco totale della galleria per 40 minuti con ripristino alle ore 18:15.. Ritardi di 60 minuti sul versante francese e 15 minuti sul lato italiano.. Barriere automatiche posizionate ogni 600 metri per isolare il guasto meccanico.. Il Traforo del Monte Bianco è rimasto bloccato per circa 40 minuti questo pomeriggio a causa del fumo sprigionato da un furgone fermo al punto di sicurezza numero 17, a circa 5,5 chilometri dall’ingresso francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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