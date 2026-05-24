Monte Bianco blocco nel tunnel | fumo da un furgone e 11 persone isolate

Notizia in breve

Nel tunnel del Monte Bianco, il fumo proveniente da un furgone ha causato l’isolamento di 11 persone. Le persone sono state messe in salvo senza che il fumo si trasformasse in un incendio. La gestione dell’emergenza ha previsto l’intervento delle squadre di soccorso, ma i dettagli su come siano state estratte e messe in sicurezza non sono stati comunicati. La causa dell’incidente e le ragioni per cui il fumo non si è sviluppato in incendio non sono state rese note.