Le amministrazioni di Courmayeur e Chamonix hanno annunciato una collaborazione per il futuro delle aree alpine, con l’obiettivo di coordinare la gestione del turismo e affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. Nei prossimi mesi, saranno prese decisioni sulle strategie condivise, senza ancora dettagli specifici sui progetti o le azioni concrete. La collaborazione mira a trovare soluzioni comuni per preservare il territorio e sostenere lo sviluppo dell’area.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del turismo tra Courmayeur e Chamonix?. Quali nuove strategie adotteranno i sindaci contro il cambiamento climatico?. Chi guiderà la nuova politica di mobilità transfrontaliera nel massiccio?. Perché il cambio di amministrazione a Chamonix accelera questa unione?.? In Breve François-Xavier Laffin succede a Éric Fournier dopo il mandato 2008-2026 a Chamonix. Incontro istituzionale avvenuto mercoledì 6 maggio 2026 presso il comune di Courmayeur. Focus su mobilità, cambiamento climatico e gestione turistica tra le due valli. Progettazione di nuovi tavoli tecnici nei prossimi mesi per dossier comuni. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Bianco: Courmayeur e Chamonix si uniscono per il futuro alpino

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